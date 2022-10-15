Süper Lig 'de Galatasaray , Kayseri deplasmanında bu sezon ilk kez yenildi ve serisi son buldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunun Okan Buruk, VAR sistemi hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

İlk yarıdaki oyun bizim kalitemizde değildi

Deplasmanda ilk mağlubiyetimizi aldık. Üzüldük tabii ki. Özellikle ilk yarıdaki oyun bizim kalitemizde değildi, bunun farkındayız. Hem yavaş oynadık hem de geriye oynadık. Daha çok öne doğru oynamamız gerekirdi. İkinci yarı biraz daha rakip sahada oynadık. Bitiricilik sorunumuz devam etti. Yaptığımız ortalar, orta kalitesi, kendi oyuncumuzla buluşturma gibi sıkıntılarımız yine ortaya çıktı. Rakip de kendi kalesine yakın savunmada iyi oynadı.





Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk

Türkiye'de VAR sistemi bugün yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri, bu lig için yetersiz ve tehlikeli. Bizim attığımız gol, VAR'dan döndü ama rakip cezasında elle oynama da penaltı olmalıydı. VAR'daki hakemin uyarması gerekirdi. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamalarının da Galatasaraylıları sinir etmek için yapıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu bunlar hem oyuncuların hem taraftarın sinirini bozmak için yapılan atamalar.









Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor

Artık kötü niyet aramaya başladık. Maçın uzatma süresinin bu kadar kötü bir şekilde kullanılması, kaleciye bir kere sarı kart göstermemesi... Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Maçları durduran, oynatmayan hakemler. Mevcut VAR hakemlerinin sabitlenmesi, bence Türk futbolu için sakıncalı ve tehlikeli bir hal aldı. Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. VAR hakemlerinin oyuna etkisi bizim için üzücüydü. Şikayetçiyiz, mutsuzuz. Ligin başından beri söylüyoruz. Sezon başından beri belki 3. defa elle blok yediğimiz pozisyon. Voleybol hakemleri bile bununla ilgili karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistemin çok net bir şekilde işlemediğini görüyoruz. Her hafta şikayetçi olan kulüpler var.





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Şampiyonluk inancından hiçbir zaman vazgeçmeyiz

Bu kadar kaliteli oyuncuların daha az top kaybı yaşaması gerektiğini söyledim. Sahada bu kadar ayaklar varken bu kadar top kaybı olması bizim için olumsuz. Son bir ayda ikinci maça çıktık. Bu bizi bir şekilde olumsuz etkiledi. Ara vermek de bazen oyuncuların devamlılığında sıkıntıya yol açabiliyor. Doğruyu yaptığımızda çok kolay şekilde rakip kaleye gittik. Üretkenliğimiz daha fazla olabilirdi. Oyuncularıma güveniyorum. Galatasaray taraftarı merak etmesin. Ligin daha 10. haftası. Bunun dönüşü de olacak. Şampiyonluk yolunda aldığımız yara. Bunu en kısa zamanda oyuncularımla birlikte tedavi edeceğiz. Bize ve oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Kritik bir karşılaşmaydı. Kazandığımızda daha yukarılara çıkacaktık. Bundan etkilenmeyeceğiz. Şampiyonluk inancından hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Daha iyi oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Bunula ilgili çok çalışacağız