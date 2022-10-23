Galatasaray , Süper Lig 'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor 'u konuk ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kadro kalitelerinin maçlara göre yapılan seçimleri tartışmaya açık bırakabileceğini belirten Buruk, "İlk defa belki böyle bir fikstür yaşanmıştır. İlk 9 maçımızın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynamadık. Hafta arası kupa maçını oynadık ki bu bizim için önemliydi. Hafta içi bizim için iyi geçti. Galatasaray kadrosu, her maçtan önce ve sonra tartışmaya açık bir kadro. Çok fazla önemli oyuncu var elimizde. Aynı bölgede birçok oyuncu var. Türk oyuncuları seçmeniz gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta sergilenen futboldan memnun olmadıklarını ve hafta arasındaki görüntüyü sahaya yansıtmak istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hem iştah hem diziliş hem baskı olarak hafta arasındaki aynı oyunu oynamamız gerekiyor. Buna göre hazırlandık. Oyuncularımızın kalitesi zaten tartışılmaz. Geç kurulan bir takımız. Son haftaki maçı hiçbirimiz beğenmedik, hiçbirimizin hoşuna gitmedi. Bugün, Galatasaray takımının lige başlangıç yapması gerekiyor. Bunun için de her zamanki gibi muhteşem bir seyirci var. Bize destek verecekler. Biz de sahada onlara yakışır bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Hedefimiz elbette kazanmak" ifadelerini kullandı.