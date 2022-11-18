Okan Buruk Fenerbahçe maçı için zirve planları yapıyor

Sarı kırmızılı takıma sezon başında gelen genç çalıştırıcı Okan Buruk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'la yürüttüğü transfer çalışmalarında istediklerini alsa da sezon başında beklentileri karşılayamadığı için eleştirilmişti. Ancak 49 yaşındaki teknin adam, daha sonra oyun planını oturtup tek tek oyuncularla ilgilenerek takımın yükselişini sağladı.

MERDİVENLERİ TEK TEK ÇIKTILAR

Sarı kırmızılı takımda değişimin görüntüsü Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında görüldü. Oynanan pozitif futbolla dikkatleri üstüne çeken sarı kırmızılılar, karşılaşmayı da 2-0 kazanarak bu oyunu taçlandırdı.





Sonraki hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki takımın görüntüsü, Cim Bom'un şampiyonluk yolunda önemli bir aday olduğunun göstergesiydi. Sahasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında oynanan oyun, bir önceki haftanın daha üstünde bir oyundu.

BAŞAKŞEHİR'E FARK ATTILAR

Süper Lig'in 14. haftasında da zorlu bir viraja gelmişti sarı kırmızılılar. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Okan Buruk'un eski takımı ile karşılaşan Galatasaray, rakip takımın kalesine tam 7 gol bıraktı. Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise parmak ısırtırken, takımdaki olumlu hava taraftarların heyecanına yol açtı.

Bu karşılaşma sonrasında rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 27 puanla 2. sıraya yükselen Aslan'ın yeni hedefi belli oldu.





KADIKÖY'DE ZİRVE PLANI

Galatasaray’ın Kadıköy planı belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde adım adım ilerleyen ve Dünya Kupası için Süper Lig’e verilen ara öncesinde Başakşehir’i 7-0 yenerek performans açısından yarışı zirvede bırakan Aslan’da, liderlik haftası olarak 17. hafta görülüyor.

Skorer'de yer alan haberde, Okan Buruk ve ekibi, Kadıköy’den lider çıkarak, psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor. Dünya Kupası’ndan sonra sırasıyla İstanbulspor ile evinde ve Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar sonraki hafta ise Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak. Aslan 8 Ocak’ta ise Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ’ye konuk olacak.

Derbiye kadar oynanacak fikstürün 2 puanlık farkın kapanması için yeterli olacağı düşünülmesine rağmen ana hedef olarak Kadıköy belirlendi. Sarı-kırmızılı teknik kadro, Fenerbahçe maçını deplasmanda kazanarak şampiyonluk yolunda tüm rakiplerine çok güçlü bir mesaj vermek istiyor. Galatasaray’ı umutlandıran nokta ise bu sezonki deplasman karnesinin iyi olması.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in ilk 14 haftasında 8 kez rakiplerine konuk olurken 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Deplasmandaki 8 müsabakadan 17 puan çıkaran Cim-Bom maç başına 2,1 puan ortalaması yakaladı.

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