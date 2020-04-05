Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyeri boyunca oynadığı en iyi isimlerden efsane 11 kadrosu çıkardı. Kariyeri boyunca Galatasaray, Beşiktaş, Inter ve eski adıyla İ.B.Belediyespor takımlarında oynayan Buruk, seçtiği oyuncuları Medipol Başakşehir takımının sosyal medya hesabından paylaştı.

Okan Buruk oynadığı en 11 arasına Brezilyalı ünlü oyuncu Ronaldo ayrıca Cristian Vieri, Adriano, Seedarf, Cannavaro, Zanetti ile birlikte UEFA Kupası kazanan kadrodan Hagi, Popescu, Taffarel gibi oyunculara yer verdi.



