Okan Buruk: Bugün kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'de 33. hafta heyecan dolu maçlara sahne olacak. Bu maçlardan birisi de lider Başakşehir'in sahasında Kayserispor'u konuk ettiği maç... İstanbul ekibinin teknik patronu Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Dünyanın her neresinde uygulanırsa uygulansın, sözlü, fiili şiddete karşıyız.

Konyaspor maçının analizini yaparak bu haftaki maça odaklandık. Bu maç tek maç. Maçı kazandığımız zaman şampiyonluğu kazanabileceğimiz bir maç. Kayserispor da buradan puan ya da puanlar alarak düşme hattından çıkmak istiyorlar.

Bugün çok hazırız. Bütün oyuncularımız formayı hak ediyorlar. Ama maç içinde 5 oyuncu değiştirme hakkımız var. Onlara da şans vereceğiz. Bugün burada kazanarak şampiyon olmak istiyoruz.