Transferde çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rize’nin başarısının mimarı teknik direktör Okan Buruk dün sürpriz bir kararla görevi bıraktı. Üstelik 3 gün önce yenen ikna yemeğine ve tüm ‘kal’ baskılarına rağmen. Hatta Rize Başkanı Hasan Kartal da, “Hocamız ailesine daha fazla zaman ayırmak için İstanbul’u seçti” sözleriyle transferi doğruladı. Ve doğal olarak bu noktada gözler hemen Beşiktaş ve Abdullah Avcı’ya çevrildi.

Gümüşdağ ile helalleşti

Zira iki tarafın yakınlaşması daha önce de medyaya yansımış, ancak böylesi somut gelişmeler olmamıştı. Hatta Başakşehir Kulübü pazartesi günü açıklama yayınlamış, “Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Kulubümüze yurtiçinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir” denilmişti.

Şimdi ise Abdullah Avcı başkanı Göksel Gümüşdağ ile helalleşti, veda etti. İmzaların atılması an meselesi.