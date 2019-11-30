Okan Buruk: Avrupa’yı artık unutun

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi en iyi temsil eden takım durumundaki Başakşehir, gruptan çıkma ihtimalini son maça bıraktı. Güçlü rakibi Roma’ya 3-0 yenilen Turuncu-Lacivertliler, 12 Aralık’ta Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk ise takımı lige konsantre etmeye çalışıyor.

Antalyaspor hazırlıkları dün başlarken, başarılı hoca takımla yaptığı toplantıda, “Avrupa’yı artık unutun. Şu an için önceliğimiz lig” uyarısında bulundu.