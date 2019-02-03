Okan Buruk: Altın değerinde bir 3 puan aldık

Stresli bir maçı kazandıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok zor bir maçtı. Biz teknik ekip ve oyuncular olarak bu stresli maça iyi hazırlanıp çıktık. Zor şartlarda oynandı müsabaka. Saha koşulları zaman zaman oyuncular ayakta durmakta, pas hataları yapıldı. Zor deplasmandı bizim için. Erzurumspor transferlerle daha iyi ilerliyor. Yeni gelen oyuncuları adapte olamadı. Bu bizim için avantajdı. Bugün çok iyi dakikada golü bulduk. İlk yarı yaptığımız hatalar vardı. Erzurumspor da iyiydi. İyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Golün dakikası çok önemliydi. Altın değerinde 3 puan aldık. İlk defa 3 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonrada böyle devam etmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız Antalya maçına hazırlanacağız. Yenilenen takım sürecinde 3 maçı kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.



