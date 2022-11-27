Okan Buruk: Adeta yenilendim!

Galatasaray ’da verilen ara, Teknik Direktör Okan Buruk’a iyi geldi. Florya’da ekibiyle değerlendirme yapan genç teknik adamın, "Göreve geldikten sonra transfer ve yeniden yapılanma derken kısa zamanda anormal tempoda çalıştık. Ardından lig maratonu başladı. Bu ara tam da havaya girdiğimiz dönemde oldu ama dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Bu süreçte adeta yenilendim" dediği öğrenildi.





Milliyet'in haberine göre; 12 gün izin yapan sarı-kırmızılılarda Buruk, ailesiyle beraber ABD’ye gitmişti. Başarılı teknik adamın, devre arasında yapılacak transferle ilgili detaylı bir çalışma içine girdiği ve önümüzdeki günlerde raporunu sunacağı öğrenildi.

TRANSFER LİSTESİNİ İLETECEK

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile koordineli şekilde çalışan sarı-kırmızılı teknik patronun, transferini istediği mevkileri ve alternatifli listeyi ileteceği belirtildi.





MİLLİ OYUNCULARA EKSTRA İZİN

Cim-Bom, yeni dönem hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Verilen izinden sonra önceki gün toplanan ve bireysel çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar bugün sahaya inecek.

Dünya Kupası’ndaki oyuncuların yanı sıra, liglere ara verilmesinden sonra milli mesaiye giden futbolcuların da antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Bu futbolculara birkaç gün daha izin verildiği bildirildi.