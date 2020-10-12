Başkan Mustafa Cengiz’in son açıklamalarının ardından Galatasaray’da yönetim ile Fatih Terim arasındaki fikir ayrılığı bir süredir gündemi meşgul ediyor...

Son gelişmeler sıcaklığını korurken, voleybol şubesinde ilginç bir olay meydana geldi. voleybol şubesinden sorumlu yönetici okan Böke, Yeşilyurt’a 3-1 yenilen Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’na “ruhsuzca kaybetmek bu kadar kolay değil. forma Galatasaray, aklınızı başınıza alın” sözleriyle tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan bu paylaşım sonrası bir taraftar da maç öncesi salondaki ısınma hareketlerini işaret ederek, “Bu nasıl antrenman? Böyle hazırlanıyorlarsa, kaybetmeleri çok normal” yorumunu yazdı.

Okan Böke ise taraftara “Siz futbolda kaybettiğimiz zaman, bu klavye şövalyeliğini fatih terim’e yapıyor musunuz? Bana boş yapmayın!” cevabını verdi. Böke’nin terim kıyaslamalı mesajı, kafaları karıştırdı.







