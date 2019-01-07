Okan Alkan, 2 yıl daha Balıkesirspor Baltok'ta

Balıkesirspor Baltok iç transferde defans oyuncusu Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

07 Ocak 2019, Pazartesi 09:15
- A +
Okan Alkan, 2 yıl daha Balıkesirspor Baltok'ta

Okan Alkan, Balkes'e imza attı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan başarılı futbolcu ile yeniden anlaşan Balıkesirspor Baltok, 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 yıldır Balıkesirspor forması giyen Okan Alkan kırmızı-beyazlı forma altında 98 maça çıkarken, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Okan, bu sezon 14'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 16 maçta forma giyerken, bu maçlarda 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 

Okan Alkan bu sözleşme ile birlikte Balıkesirspor tarihinin en uzun süre forma giyen isimleri arasında yer almış olacak. Tecrübeli oyuncu, eğer sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalırsa 7 yıl Balıkesir ekibinin forması giymiş olacak. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.