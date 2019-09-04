Siyah beyazlıların aslında Okaka ile anlaştığı ancak anlaşmanın son anda bozulduğu ortaya çıktı.

Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadroya alternatif bir golcü arayan Beşiktaş, bonservisi Watford'da olan Okaka'ya talip olmuştu.

Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılara 31 Ağustos'ta kötü haber geldi.

İtalyan golcü transferin son günü Udinese'ye imza attı.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Okaka'nın kardeşi ve aynı zamanda menajeri Carlo Okaka süreci anlattı:

"Okaka, Beşiktaş'tan gelen yıllık 2.5 milyon euroluk teklifi reddetti. Bir haftadır görüşüyorduk. Beşiktaş, Watford ve bizle ekonomik olarak anlaşma sağlamıştı. 31 Ağustos'ta işler değişti. Masada birkaç teklif daha vardı. Kardeşim düşünmek için süre istedi. Sonra geldi ve eve dönmek istediğini, parayı önemsemediğini söyledi. Bu ekonomik bir seçim değildi."

Uzun yıllar İtalya Serie A'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Udinese'de kiralık olarak forma giymişti. (Ajansspor)