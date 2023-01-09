Başakşehir ile Adana Demirspor, Süper Lig 'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 52. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti ve ev sahibi öne geçti.

58. dakikada Adana Demirspor’un Belhanda ile sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu ve skora eşitlik geldi.





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62. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ taraftan son çizgiye kadar inip ceza sahasına ortaladığı topu Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla yakın direkten ağları sarstı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, mücadele 2-1 sona erdi.

7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçtan 10 puan çıkaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 34 puanla 3. basamakta yer aldı. 11 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sona eren, 6-0'lık İstanbulspor galibiyeti sonrası Başakşehir'e kaybeden Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler ise 30 puanla 4. sırada kaldı.

OKAKA ÇILDIRDI, SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Arda Kardeşler'in son düdüğü çalmasının ardından Başakşehir'in tecrübeli forveti Stefano Okaka ile Adana Demirspor'un 10 numarası Younes Belhanda ile kanat oyuncusu Gökhan Töre arasında bir diyalog yaşandı. Bu esnada Adana Demirspor'lu Badou Ndiaye'nin kendisini ittirmesi sonrası çılgına dönen Okaka'yı takım arkadaşları tutamadı.

SALDIRMAYA ÇALIŞTI, SAMET AKYADIN TEPKİ GÖSTERDİ

Ndiaye'ye saldırmaya çalışan Okaka'ya Samet Akaydın tepki gösterdi. 33 yaşındaki forvetin sinirli tavrı devam ederken araya giren Başakşehir teknik heyeti, tecrübeli oyuncuyu güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.

MURAT SANCAK: GÖKHAN TÖRE'YE KÜFÜR ETMİŞ

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan olayları yatıştırmak için sahaya indiklerini ifade eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "77 numara galiba, Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde onun için biz de Göksel başkanla indik, ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık." dedi.







