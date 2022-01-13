Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe 'yi konuk edecek. 10 maçtır kazanamayan ve 15 puanla son sırada yer alan Malatyaspor, yeni transferleriyle çıkacağı ilk maçta kazanıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Malatya ekibinde Donsah, Azubuike, Kenan ve Dicko'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ev sahibinde ise Jospin cezalı. Rahman sakat. Haddadi ve Tetteh Afrika Kupası'nda. Göztepe’de sakatlığı süren stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasında transfer ettiği kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane’nin lisansları ise çıktı.

ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ÖK Yeni Malatyaspor-Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe muhtemel 11'ler:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Mustafa, Hafez, Aabid, Mallan, Mounir, Osman, Adem

Göztepe: İrfan, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Murat, Obinna, Soner, Halil, Tijanic, Adis