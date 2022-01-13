ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 10 maçtır galibiyete hasret kalan ve ligin son sırasında yer alan ÖK Yeni Malatyaspor, 21. hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek. Malatya, yeni transferleriyle çıkacağı ilk maçı kazanmak ve kötü gidişata son vermek istiyor. 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle moral depolayan Göztepe ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak. ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe 'yi konuk edecek. 10 maçtır kazanamayan ve 15 puanla son sırada yer alan Malatyaspor, yeni transferleriyle çıkacağı ilk maçta kazanıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Malatya ekibinde Donsah, Azubuike, Kenan ve Dicko'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ev sahibinde ise Jospin cezalı. Rahman sakat. Haddadi ve Tetteh Afrika Kupası'nda. Göztepe’de sakatlığı süren stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasında transfer ettiği kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane’nin lisansları ise çıktı.
ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ÖK Yeni Malatyaspor-Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
ÖK Yeni Malatyaspor - Göztepe muhtemel 11'ler:
ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Mustafa, Hafez, Aabid, Mallan, Mounir, Osman, Adem
Göztepe: İrfan, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Murat, Obinna, Soner, Halil, Tijanic, Adis