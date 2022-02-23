Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'ncı hafta erteleme maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu. 18 Ocak tarihinde ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maç, kaldığı yerden devam etti ve 0-0 sona erdi.

Galibiyet hasreti 16 maça yükselen son sıradaki Malatya ekibinde teknik sorumlu Alaattin Gülerce, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gülerce, zorlu bir deplasmanda kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiklerini ifade ederek, bir puanının kendileri için olumlu olduğunu belirtti ve ekledi:

'Yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz'

''Bugün motivasyonu çok zor olan 45 dakikalık bir müsabaka oynadık. Bu müsabakadaki mücadelelerinden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. Çok sayıda eksik oyuncu ile geldiğimiz zorlu bir deplasmandan 1 puan alarak döndüğümüz için oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Dediğim gibi 45 dakikada takımın motivasyonunu sağlamak çok zor bir süreç. Bunu iyi bir şekilde atlatıp 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz''

İHA