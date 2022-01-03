Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da iki ayrılık yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip, sezon başı kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Walter Bwalya ve 24 yaşındaki orta saha Hasan Özkan'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya’ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullandı.

El Ahly'den kiralanan Walter Bwalya, oynadığı 9 maçta skor katkısı yapamadı. Sezon başında Balıkesirpor'dan alınan Hasan Özkan ise ilk yarıda forma şansı dahi bulamadı.



