ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (CANLI)

Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük engellerini aşarak 2 maçlık seri yakalayan Beşiktaş , Süper Lig 'in 23. haftasında Malatya deplasmanında... 35 puanla 5. sırada bulunan Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal, 3'te 3 yaparak zirve iddiasını güçlü tutmak istiyor. Tam 11 maçtır kazanamayan Marius Sumudica'lı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 15 puanla ligin dibine demir attı. 1 maçı eksik olan Malatya temsilcisi, güçlü rakibini eli boş göndermenin ve kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 2' Beşiktaş tehlikeli geldi. Ceza sahasının sol çaprazında Rıdvan Yılmaz savunma arkasına pasını gönderdi. Josef de Souza topa hareketlendi. Boş pozisyondayken kontrolünü sağlayamadı. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.

⏱ 5' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Ghezzal köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Kenan Karaman şutunu çekmek istedi ancak yavaş bir şut çıkınca kaleci Ertaç topu kontrol etmekte zorlanmadı.

⏱ 6' Bu kez Yeni Malatyaspor etkili geldi. Kontratakla siyah beyazlıların kalesine paslarla gelen Malatyaspor'da Dicko topla birlikte ceza sahasında buluştu. Pozisyonunu düzelttikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak Ersin'de kaldı.

⏱ 11' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan bindirme yapan Rıdvan topu önünde bulur bulmaz geriye müsait pozisyondaki arkadaşını pasını gönderdi. Kenan Karaman'ı geçen top penaltı noktasının az gerisinde kaldı. Teixeira topa yetişerek şutunu attı kaleci Ertaç gole izin vermedi.

⏱ 15' Siyah beyazlılar bu dakikalarda sol kanadı iyi kullanıyor. Ghezzal yine savunma arkasına hareketlenen Rıdvan'a pasını gönderdi. Rıdvan sol köşeden ceza sahasına girip arka direğe yerden pasını göndermek istedi ancak kaleci Ertaç Özbir çıkarak tehlikeyi önledi.

⏱ 19' Beşiktaş etkili ataklarını sürdürmeye devam ediyor. Orta alanda Pjanic sağ köşedeki boş pozisyondaki takım arkadaşı Rosier'e pasını gönderdi. Rosier, penaltı noktası üzerindeki Josef'e pasını attı. Brezilyalı futbolcu gelişine şutunu attı, Batshuayi önüne gelen topa topuğuyla vurdu ancak top direğin yanında auta çıktı.

⏱ 22' Beşiktaş, Yeni Malatyaspor yarı alanında topla oynamayı sürdürüyor. Miralem Pjanic, yaklaşık 30 metreden şutunu attı top üst direğin üstünde az farkla auta çıktı.

⏱ 25' Bu kez Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Mustafa Eskihellaç çok sert bir şut çekti, top direkten geri geldi.

⏱ 45' Josef de Souza 40. dakikada sol arka adalesinde problem hissettiği için oyundan çıktı. Josef'in yerine Atiba oyuna dahil oldu.

⏱ 49' Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile gole çok yaklaştı. Pjanic'ten savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan şutunu attı top yandan auta çıktı.

⏱ 59' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Ghezzal rakibinden topu kapıp bindirme yapan Atiba'ya pasını gönderdi. Kanadalı futbolcu ceza sahasındaki Batshuayi'yi gördü. Golcü futbolcu şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 61' Beşiktaş, Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Batshuayi ve Ghezzal'in baskısı taç kazandırdı. Ghezzal taçı hızlı kullandı. Batshuayi topal birlikte ceza sahasına girdi ve içeri ortasını yaptı. Brezilyalı futbolcuya sadece gelen topa dokunmak kaldı. Bu gol ile siyah beyazlıların rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

⏱ 77' Beşiktaş direğe takıldı. Savunma arkasına gönderilen topu Batshuayi ceza sahası içerisine indirdi. Genç futbolcu Emirhan İlkhan gelişine topa dokundu, top direkten geri geldi. Sonrasında Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

⏱ 83' Yeni Malatyaspor, Necip Uysal'ın Tetteh'e yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı.

⚽ GOL | 84' Yeni Malatyaspor'da penaltıyı kullanmak üzere Adem Büyük topun başına geldi. Adem şutunu attı ve Malatya'ya 1-1'lik eşitliği getirdi.

ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ÖK Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



