Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 14 maçtır kazanamayan ve 16 puanla ligin dibine demir atan Malatya ekibi, evinde kazanıp kötü gidişatı sonlandırmayı ve kümede kalma umutlarını tazelemek istiyor. 8 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında son veren, 28 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor ise deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalamayı hedefliyor. Ev sahibinde Tetteh ve Mallan, konuk takımda ise Ufuk ile Harun, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacaklar.

ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Yarın saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi, Sadık, Donsah, Azubuike, Kenan, Mustafa, Chouiar, Dicko

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Hakan, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano