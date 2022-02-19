ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
14 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan ÖK Yeni Malatyaspor, 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Malatya ekibi, evinde kazanıp ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. 8 maçlık 3 puan hasretine Karagümrük karşısında nokta koya nAntalyaspor ise deplasmanda seri peşinde olacak. ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları haberimizde. ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının 11'leri belli oldu.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 14 maçtır kazanamayan ve 16 puanla ligin dibine demir atan Malatya ekibi, evinde kazanıp kötü gidişatı sonlandırmayı ve kümede kalma umutlarını tazelemek istiyor. 8 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında son veren, 28 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor ise deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalamayı hedefliyor. Ev sahibinde Tetteh ve Mallan, konuk takımda ise Ufuk ile Harun, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacaklar.
ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor 11'leri:
ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.
ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.