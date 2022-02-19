ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. 14 maçtır kazanamayan ve 16 puanla ligin dibine demir atan Malatya ekibi, evinde kazanıp kötü gidişatı sonlandırmayı ve kümede kalma umutlarını tazelemek istiyor. 8 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında son veren, 28 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor ise deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalamayı hedefliyor. Maçta ilk düdük çaldı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar'ın savunmada yaptığı hata sonrasında Luiz Adriano'nun topla buluşup topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmaya Antalyaspor başladı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, 30 saniye hareketsiz bekleyerek protestoda bulundu. Bu sırada yedek kulübesi de omuz omuza vererek bu protestoya destek verdi.

⚽ GOL | 7' Yeni Malatyaspor'da savunmada Sadık Çiftpınar'ın yaptığı hata sonrasında Antalyasporlu futbolcu Luiz Adriano topu önünde buldu. Adriano, şutunu attı ve topu filelere gönderdi: 0-1.

⏱ 22' Yeni Malatyaspor etkili geldi. Paslaşmalarla Antalyaspor ceza sahasına giren ev sahibi ekibinde sağ kanattan ceza sahasına orta gönderildi. Arka direğe açılan topa Haddadi vurdu, top üstten auta çıktı.

⏱ 34' Antalyaspor Fernando ile gole çok yaklaştı. Brezilyalı futbolcu, Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın önde olduğunu görünce orta sahadan şutunu attı. Kaleye doğru giden topu Ertaç son anda tokatladı, direğe çarpan top kornere çıktı.

⏱ 40' Antalyaspor etkili geldi. Fernando, Fredy'e pasını gönderdi. Fredy Luiz Adriano'ya attı. Brezilyalı futbolcu Ndao'ya gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu şutunu attı ancak Ertaç gole izin vermedi.

⏱ 51' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda Oussama Haddadi şutunu çekti ancak top auta çıktı.

⏱ 54' Ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunması çıkarken kaptırdı. Dicko topla buluştu savunmayı geçtikten sonra ara pasını Karim Hafez'e gönderdi. Mısırlı futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu attı ancak Boffin gole izin vermedi.

⏱ 57' Antalyaspor'un gole yaklaştığı an. Savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik, kaleci Ertaç'ın açılması sonrası onu çalımlayarak şutunu boş kaleye göndermeye çalıştı ancak çaprazdan gönderdiği şuta son anda Ertaç müdahale etti ve topu kornere çeldi.

⚽ GOL | 59' Antalyaspor, Fernando'nun golüyle durumu 2-0 yaptı. Doğukan Sinik sağ kanattan ceza sahasındaki Luiz Adriano'ya pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu açı aradı ancak bulamayınca ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Fernando'ya gönderdi. Fernando, topu düzelttikten sonra şutunu attı kaleci Ertaç çıkarmak istedi ancak direğe çarpan top ağlarla buluştu.

ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor 11'leri:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.

ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...







