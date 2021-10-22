Süper Lig 'de 10. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Marius Sumudica yönetimindeki ilk maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0'la geçen Malatyaspor, çıkışını Altay karşısında sürdürmek ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor. Gaziantep FK ve Karagümrük'e kaybederek düşüşe geçen İzmir ekibi ise kötü gidişata Malatya deplasmanında son vermeye çalışacak. Malatya ekibi, haftaya 9 puanla 16. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 15 puanla 8. basamakta bulunuyor.

ÖK Yeni Malatyaspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

ÖK Yeni Malatyaspor-Altay muhtemel 11'ler:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Awuku, Wallace, Hafez, Haddadi, Aabid, Ndong, Mallan, Adem, Tetteh

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Björnkander, Naderi, Poko, Thiam, Kappel, Erhan, Paxiao, Bamba