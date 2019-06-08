Beşiktaş’ın tecrübeli ön liberosu Oğuzhan Özyakup, geçen sezon sergilediği formla kariyerinin en kötü dönemini yaşamıştı. Geçen sezon takımın başında bulunan teknik direktör Şenol Güneş’i ortaya koyduğu performansla tatmin edemeyen ve kulübeye adeta hapsolarak büyük oranda hamle oyuncusu olabilen 26 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılığın eşiğine gelmişti. Şenol Güneş’in Beşiktaş’tan ayrılıp A Milli Takım’ın başına geçmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar’ın Abdullah Avcı’yla anlaşması sonrası beklemeye geçen 26 yaşındaki oyuncunun fikrini değiştirip takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Milli maçlar sonrası görüşme olacak

Görev yaptığı takımlarda pas oyununu benimseyen Abdullah Avcı’nın da Oğuzhan’la yola devam etmeyi istediği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Oğuzhan’ı yeni sezonda takımın kilit oyuncularından biri yapıp deneyimli isme kariyerinde yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı olmayı planladığı ifade edildi. Avcı’nın, öğrencisiyle Milli maçların ardından biraraya gelmesi ve kendisiyle ilgili olarak planlarını paylaşması bekleniyor.

Orhan Yıldırım