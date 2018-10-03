Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Kartal’da bir süredir 11’de şans bulan kaptan Oğuzhan Özyakup yeniden yedek kulübesine çekiliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö ile yarın akşam İsveç’te oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçında orta saha kurgusunda yine değişikliğe gidecek. Güneş, Atiba Hutchinson’un UEFA’ya gönderilen listede yer almaması ve Malmö’den sonra pazar günü rakip sahada Atiker Konyaspor’la karşılaşacak olmaları nedeniyle rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürecek.

Malmö karşısında Gary Medel’den vazgeçmeyecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, Şilili futbolcunun yanında Tolgay Arslan ve Adem Ljajic’e görev vermesi bekleniyor. Kayserispor’la yapılan son lig maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Oğuzhan’ı 11’de düşünmeyen Şenol Güneş’in, başarılı futbolcuya Atiker Konyaspor karşısında ise şans tanıyacağı ifade edildi. Malmö karşısında Domagoj Vida’nın yerine de Enzo Roco’nun forma giyeceği vurgulandı.

Direkt Konya’ya

Bu arada Beşiktaş kafilesi, Malmö maçından hemen sonra özel uçakla doğrudan Konya’ya gidecek. Siyah-beyazlı yetkililerin, Şenol Güneş’in isteğiyle futbolcuların daha fazla dinlenme süresine sahip olması için dönüş yolculuğunu bu şekilde planladıkları aktarıldı.