Süper Lig'de ilk yarıyı 4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti ile tamamlayan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Şenol Güneş ile yola devam edilecek mi? Takımdan kimler ayrılacak? Vagner Lovu'un yeni takımı neresi olacak? İşte 24 Aralık Pazartesi son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

Şenol Güneş'in yerine Rıza Çalımbay mı geliyor?

Teknik direktör Şenol Güneş’in, Beşiktaş’taki geleceği tartışma konusu olurken, yerine gelecek muhtemel isimler şimdiden gündem oluşturmaya başladı.

Siyah-Beyazlılar’ın, Güneş’le ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağı henüz net bir şekilde bilinmezken, alınan bilgiye göre Başkan Fikret Orman’ın, gelecek adına önlemlerini alıp, hoca adayı olarak Beşiktaş’ın eski oyuncusu ve eski kaptanı Rıza Çalımbay’la çok özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

2005’ta Siyah- Beyazlılar’ı çalıştıran Çalımbay, profesyonel futbol kariyerinde sadece alt yapısından yetiştiği Kara Kartal’da forma giymişti. (M. Ali Sabuncu)

Beşiktaş'ta sağ beke aday: Ahmet Oğuz

Forvet transferinde Burak Yılmaz'a yoğunlaşan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların bu bölgeye son adayı ise Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Ahmet Oğuz.

Beşiktaşlı idarecilerin önümüzdeki günlerde Başkent ekibinin yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.(Sabah)

Quaresma ayrılacak mı?

Malmö karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla tepki çeken, Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyundan alınan Ricardo Quaresma, 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında ise yedek soyunmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş’in 1 dakika bile süre vermediği Quaresma’nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Güneş’le arasının pek de iyi olmadığı konuşulan Portekizli yıldızla ilgili son kararı yönetim verecek. Ancak tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istemediği konuşuluyor.

Vagner Love transfer oluyor!

Beşiktaş’ta devre arası bir hayli hareketli geçecek... Pepe ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar’da, gidecek ikinci ismin Vagner Love olması bekleniyor.

Alacakları zamanında yatırılmadığı için kulübü şikayet eden tecrübeli forvet, bu hareketi nedeniyle gözden düşmüştü. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin köklü takımlarından Flamengo’ya gitmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk kadrosu kuran ve Galatasaray’dan da Mariano ile daha önce söz kesen Flamengo, Vagner Love ile büyük ölçüde el sıkıştı. Tek sorun yıldız ismin bonservisi. Love, Beşiktaş’tan bonservisini bedelsiz olarak talep etti.

Vida'yı istiyorlar

İngiliz ekibi Fulham, kaleci Fabri'den sonra stoper Vida'yı almak için Ocak'ta girişimlere başlayacak. Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabri'yi alan Fulham'ın, bu kez de gözünü Domagoj Vida'ya diktiği iddia edildi.17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaralı ismin Vida olduğu iddia edildi. Fulham'ın, stoper transferi için 15 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı bu rakama iki stoper birden almak istediği belirtildi. Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi ise İngiliz ekibinden gelecek olan resmi teklife göre Domagoj Vida'nın gidip-gitmemesine karar verecek.

Larin ve Tolgay da yolcu

Öte yandan Larin ve kadro dışı olan Tolgay Arslan’ın da Ocak ayında Beşiktaş’tan gitmesine kesin gözle bakılıyor. Yeni kontrat teklif edilen oyunculardan Babel ile Adriano’nun durumu ise belirsiz. Bu iki isim, yeni sözleşmeyi kabul etmezlerse, devre arasında bonservis kazandırmaları için satılabilirler.

Ahmet Kavalcı: Şenol Güneş ile görüşeceğiz!

Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim kurulu arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş ile görüşüp ikinci yarı öncesi takımda yapılacak değişikler ile ilgili karar verilecek. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda adım atacaklarını söyledi.

Şenol Güneş'in görevinin başında olduğunu söyleyen Kavalcı, "Hocamız ile biraraya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Takımdan gidecek isimler ve transferler hakkında karar vereceğiz. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız." dedi. Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan Vagner Love hakkında da konuşan Ahmet Kavalcı, "Love ayrılacak isimler arasında yer alabilir. Bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Hocamızın raporu doğrultusunda son kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş sezonun 2. yarısına 3–13 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp ile hazırlanacak. (Ntv Spor)

Isimat Mirin'den transfer açıklaması!

PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in adı, son dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Kara Kartal ve Sarı Kanarya'nın gözdesi olan 27 yaşındaki stoper, geleceğiyle ilgili olarak FOX Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

"Şu anda ailemle birlikte tatil için Paris'e gidiyorum." diyen Isimat-Mirin, tekliflerle ilgili olaraksa "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen defans oyuncusunun PSV ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.

Orkuk Kökçü transferi yalanlandı

Beşiktaş'ın Feyenord'dan 2000 doğumlu Orkun Kökçü'yü transfer ettiği iddia edildi. Ancak Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner bir açıklama yaparak haberin asılsız olduğunu, Feyenoord'la bu oyuncu için görüşme yapılmadığını söyledi.

Oğuzhan Çin teklifini reddetti

Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali bulunan Oğuzhan, Çin'den gelen teklifi reddederken yalnızca Avrupa'daki opsiyonları değerlendireceğini iletti. Siyah-beyazlı yönetimin iyi bir teklifle satmak istediği 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 6 asist yaptı.



