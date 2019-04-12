A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

32. Fas Bisiklet Turu'nda 7. gün, dün koşulan Fès › Meknès etabıyla geride kaldı. 144 km'lik parkuru, Tarteletto - Isorex takımından Polychronis Tzortzakis, 3 saat 34 dakika 10 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Theo Menant'ın ikinci, Diego Milán'ın üçüncü olduğu yarışta, Milli bisikletçimiz Oğuzhan Tiryaki podyumu çok az bir farkla kaçırdı. 20 yaşındaki sporcumuz, etabı 4. sırada bitirdi. Ayrıca Bir diğer temsilcimiz Cebrail Şeker de, 9. oldu.

Fès › Meknès etabının ilk 10'u

1 Tzortzakis Polychronis Tarteletto - Isorex 7 5 3:34:10

2 Menant Theo 3 2 0:04

3 Milán Diego Inteja Imca Ridea DCT 1 1 ,,

4 Tiryaki Oguzhan ,,

5 Strindin Joachim ,,

6 Bobbo Riccardo ,,

7 Ludvigsson Fredrik Memil - CCN Pro Cycling 0:08

8 Sabbahi El Houcaine ,,

9 Cebrail Seker 0:10

10 El Moutaouakkel Abdeladim 0:13

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Lider mayolar:

Genel klasman lideri: Laurent Evrard

Puan mayosu: Theo Menant

Tırmanış mayosu: Abram Stockman

En iyi genç mayosu: El Mehdi Chokri