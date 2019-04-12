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Oğuzhan Tiryaki, Fas Turu'nda podyumu kıl payı kaçırdı

Fas Bisiklet Turu'nun 4. etabını Tarteletto - Isorex'ten Polychronis Tzortzakis kazanırken; Milli sporcumuz Oğuzhan Tiryaki, kıl payı farkla 4. olarak podyumun dışında kaldı.

12 Nisan 2019, Cuma 13:59 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Tiryaki, Fas Turu'nda podyumu kıl payı kaçırdı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

32. Fas Bisiklet Turu'nda 7. gün, dün koşulan Fès › Meknès etabıyla geride kaldı. 144 km'lik parkuru, Tarteletto - Isorex takımından Polychronis Tzortzakis, 3 saat 34 dakika 10 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Theo Menant'ın ikinci, Diego Milán'ın üçüncü olduğu yarışta, Milli bisikletçimiz Oğuzhan Tiryaki podyumu çok az bir farkla kaçırdı. 20 yaşındaki sporcumuz, etabı 4. sırada bitirdi. Ayrıca Bir diğer temsilcimiz Cebrail Şeker de, 9. oldu.

Fès › Meknès etabının ilk 10'u

1   Tzortzakis Polychronis   Tarteletto - Isorex   7   5   3:34:10

2   Menant Theo      3   2   0:04

3   Milán Diego   Inteja Imca Ridea DCT   1   1   ,,

4   Tiryaki Oguzhan            ,,

5   Strindin Joachim            ,,

6   Bobbo Riccardo            ,,

7   Ludvigsson Fredrik   Memil - CCN Pro Cycling         0:08

8   Sabbahi El Houcaine            ,,

9   Cebrail Seker            0:10

10   El Moutaouakkel Abdeladim            0:13

*Sonuç tablosununun tamamı ve genel klasmanı görmek için tıklayın

Lider mayolar:

Genel klasman lideri: Laurent Evrard

Puan mayosu: Theo Menant

Tırmanış mayosu: Abram Stockman 

En iyi genç mayosu: El Mehdi Chokri

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