İki senedir gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan ve hem yönetim hem de teknik heyet tarafından gözden çıkarılan Oğuzhan Özyakup’a teklif yağıyor...

Yeni Malatya ve Konya’nın radarında olan 27 yaşındaki oyuncu için son olarak Antalyaspor’un devreye girdiği öğrenildi. Senelik 2.5 milyon Euro kazanan gurbetçi oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Kara Kartal gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Oğuzhan’ın da üç ekiple temas halinde olduğu ve en kısa zamanda geleceğini netleştirmek adına karar vereceği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, yaklaşık 8 senedir formasını giydiği Siyah- Beyazlılar’la 267 karşılaşmaya çıktı ve 31 gol, 57 asistlik performans sergiledi.