Beşiktaş'ın devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, TRT Sport instagram canlı yayınına katılarak flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

"SERGEN YALÇIN, TAKIMDA KALMAMI İSTEDİ"

Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Sergen hocaya, inşallah daha güçlü döneceğim dedim.

Feyenoord taraftarını, Beşiktaş taraftarına benzetiyorum. Feyenoord’da çok güzel karşılandım. İhtiyacım olan buydu. Ben de o pozitif havaya girdim ve ilk maçımda gol attım. Çok az golde böyle sevinmişimdir.

Hollanda'da liglerin iptal edilmesine şaşıranlar oldu ama ben bu sonucu bekliyordum. Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten.

Abdullah hoca gelmeden önce de ayrılık düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı. Bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı.

Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.

ROBİN VAN PERSIE OLAYI

Bazen aile arasında bile halı saha maçına gidince birbirine küfür ediyorsun. 1-2 hafta konuşmuyorsun bazen. Ama bizim aramızda küslük biraz uzun sürdü Robin ile...

Feyenoord'da adam hoca olmuş, ne yapayım ona ters mi yapayım. Ben rakip taraftarlara bile saygısızlık yapmamışımdır. Yapmışsam bile özür dilemişimdir. O yaşadığımız olaydan sonra kaç ay konuşmadık. Hatta Türkiye'den ayrıldığı halde konuşmuyorduk. Burada buluştuk, konuştuk. Sonra birlikte çıktık idmana.

Burada birlikte antrenmana samimi şekilde çıktık diye laf oldu. Sonuçta o hoca olmuş ben futbolcu. Maçtan önce benim Robin'le kavga edeceğim yoktu. Hiçbir zaman demezsin ki böyle bir şey olacak. Sonra konuşuldu ve kader işte hocam oldu.

EURO 2020'NİN ERTELENMESİ KONUSU

Bunu pozitif anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz için bir senemiz daha var. Merih için, Abdülkadir için Yusuf için de iyi oldu EURO 2020'nin ertelenmesi. 1 sene daha var, onun için çalışıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EN KEYİF ALDIĞI MAÇLAR

Benim en keyif aldığım 2 maç var. Evimizde oynadığımız Osmanlı ile şampiyonluk maçı. Çünkü her şey vardı orada. Atmosfer vardı, takım olarak çok iyiydik, takım olarak çok iyiydik. Unutamadığım diğeri de Bursa maçı. O da şampiyonluk için çok önemliydi. Trabzon ile oynadığımız maç da çok iyiydi. 4-3'lük maç Atiba'nın son saniyelerde attığı gol.

Benim bugüne kadar kimseye saygısızlığım olmamıştır. En önemlisi sadece benim değil gerçekten yurtdışında röportaj veren futbolcuların röportajını iyi çevirelim. 7,5 yıl ben Beşiktaş camiasının ekmeğini yedim. Yok 'Oğuzhan şöyle dedi, yok böyle dedi. Böyle bir şey olamaz. Şimdi düşünüyorsun ki bunu da mı yalanlayacağım.

Beşiktaş taraftarına destekleri için teşekkür ederim. Kırılmalar olabilir ama inşallah önümüzdeki seneler şampiyonlular yaşamak dileğiyle.

10 NUMARA MI 15 NUMARA MI?

Benim için 15 numaranın önemi çok farklı. Gerçekten çok güzel seneler geçirdim. Beni olgunlaştıran 10 numara ama en iyi dönem geçirdiğim zaman giydiğim numara 15 numara...