Oğuzhan Özyakup’tan mutlusu yok

Sezon sonuna kadar doğduğu yer olan Hollanda’da Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, takımının 3-0 kazandığı Emmen maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Oğuzhan, “Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra ilk kez doğum gününde bir aradaydık. Beraber kahvaltı yaptık. Özlediğim aile bireylerine, arkadaşlarıma geri döndüm. İdmanlara gitmek için ve yeniden futbol oynamak için isteğim var. Kendimle barışığım, bunun karşılığını da aldım. Rahatım ve çok mutluyum” dedi.