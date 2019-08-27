Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızlarından Oğuzhan Özyakup, Aspor'a konuştu. Oğuzhan geçen seneki performansının kötü olduğunu kabul ederken kulak tıkama olayına da açıklama getirdi.

"Buna alışmaya çalışıyoruz"

"Güzel bir kamp dönemi geçirdik. 4 senelik alışkanlıkanlarımız vardı. 4 sene sonra hoca değişince biraz farklı geliyor. Buna alışmaya çalışıyoruz. Sivas deplasmanında istediğimiz gibi başlayamadık. Kamptaki alamadığımız sonuçlar Sivasspor maçına yansıdı ama Vodafone Park'ta Göztepe maçında iyi cevap verdik."

"Çok fazla kırıldım"

"Geçen seneyi çok konuşmak istemiyorum. Benim için olumsuzdu. Bana göre hayal kırıklığı oldu. Duygusal bir insanım. Çok fazla kırıldım. İstediğimi veremedim. Özgüven çok önemlidir. Özgüven olmadığı zaman kendi özelliklerini bile sahaya yansıtamıyorsun. Sonra sezon bitti, askere gittim. Necip'le beraber yaptım. Orada düşünmek için çok vaktim oldu. Bunu değerlendirdim. 5-6 gün tatil yaptım. Asla vazgeçmemen gerekiyor. Eğer vazgeçersen çok sorun yaşarsın. Yaptıklarım ortada. Ben bir şeyleri kanıtladığım için beklenti vardı. Geçen sene yansıtamadım. Şimdi hocamız bana güven verdi. İlk 11'de ilk maçımı Vodafone Park'ta oynadım. Benim adıma güzel geçti. Taraftarın nasıl tepki göstereceği düşünülüyordu. Bazı oyuncular yeni olduğu için beklentiyi bilmiyordu. İnanılmaz destek vardı"

"Taraftarın bana kızma hakkı var, benim de onlara kızma hakkı var"

"Buraya Feda sezonunda geldim. Zirveyi de dibi de gördüm. Çok güzel zamanlar da çok kötü zamanlar da gördüm. Çoğu şeyi anladığım için taraftarın bana kızma hakkı var, benim de onlara kızma hakkı var. 7 senedir buradayım ve benimsedim. Kulak tıkama olayı oldu. İster istemez düşünmeden hareket edersin ve sonra pişman olursun. Bunları yaparak gelişiyorsun. Geçen sene biraz öyle geçti. Buna sahada futbolumla cevap vermem gerekiyordu. Başlangıç için Göztepe maçı iyi geçti. Bunu bütün sezona yaymam gerekiyor"

"Gol attığımda yapacağım aklımdan geçmedi"

"Depay ile menajerim ve mental koçum aynı. Depay'ın gol attıtkan sonra neden kulak işareti yaptığını kimse bilmez. O da bir ara ıslıklanmış. Bütün tepkilere kulağımı tıkıyorum açıklaması var. O hafta onu hep konuştuk ve bilinç altımda o kalmış. Gol attığımda yapacağım aklımdan geçmedi. Bir anda öyle gelişti. Anlık bir şeydi."

"Türkiye'de kaptanlık biraz farklı"

"Kaptan olduğun zaman saha içi ve dışında bazı olaylara müdahale etmen gerekiyor. Yurt dışında kaptan dışarıda bir şey yapmaz, sahada takımı yönetir. Türkiye'de kaptanlık biraz farklı ve yük olmaya başladı. Öyle uygun görüldü. Bana soruldu. Benim için hiç fark etmez. Tamamen o sorumluluğu bırakmam gerkiyordu. Biraz bencil olup kendimi düşünmem gerekiyordu. Her şeyi düşününce kendini geliştiremiyorsun"

"Bazen yorulduğumda yer değiştiriyorduk"

"Sosa inanılmaz anlaşabildiğim bi insandı. Her şeyi konuşup paylaşıyorduk. Forvet arkası oynayan insanlar kolay kolay geriye gelmek istemez. Bazen yorulduğumda yer değiştiriyorduk. Ama bu anlaşma dışarıdan da geliyordu. Dışarıda iyi anlaştığın insanla saha içinde de iyi anlaşabiliyorsun."

"Heyecanla oynayan bir insan"

"Dorukhan inanılmaz iyi bir insan ve çok yetenekli. Heyecanla oynayan bir insan. Onun adına İnşallah çok güzel olacak"

"Cenk Tosun için önemli bir dönem geliyor"

"Cenk Tosun'u özledim. Kaç sene beraber oynadık. Her gün vakit geçirince ister istemez özlüyorsun. Zor bir sakatlık atlattı. Yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Önemli bir dönem geliyor. Çünkü oynaması gerekiyor. Çok hırslı bir insan. Sürekli oynamak istiyor. İnşallah hayırlısı olur."

"Yurt dışında bunu anlatmaya çalıştığında kolay kolay anlamıyorlar"

"Milli Takım'da 43 maç oynadım. Çok farklı bir duygu. Kulüp farklı, milli takım farklı. Hollanda Milli Takımlarında da oynadım ama bizde daha farklı. Yurt dışında bunu anlatmaya çalıştığında kolay kolay anlamıyorlar. İnşallah tekrar orada da iyi işler yapabilirim"

"Türk futbolcular adına hayırlısı neyse o olsun"

"Yabancı sınırı hakkında benim de görüşüm var ama farklı yerelere çekiliyor. Türk futbolcular adına hayırlısı neyse o olsun"

"İnşallah geçen haftaki gibi desteğe devam ederler"

"İnşallah çok güzel bir sezon olacak. Futbolcu o desteği hissedince sahada çok farklı şeyler yapabiliyor. İnşallah geçen haftaki gibi desteğe devam ederler. Sahamızda cevap vermek kolay ama İnşallah deplasmanda da onlara cevabı veririz"