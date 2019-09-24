Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, dün akşamki Başakşehir mücadelesine sonradan dahil oldu. 65. dakikada Douglas’ın yerine oyuna dahil olan Oğuzhan, 25 dakikalık süreçte etkili olmakta zorlandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, “Doğum günümdü. 3 puanla güzel bir hediye almak isterdim. 7 senedir buradayım, her sezon bir seviye göstermek gerekiyor. Sezona iyi başladım ama ufak bir sakatlık geçirdim. Hem takım oyununu, hem skoru değerlendirmemiz gerekiyor. İsim isim değerlendirmek doğru değil. Trabzonspor maçı çok önemli bizim için” diye konuştu.