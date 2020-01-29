Dün Hollanda'ya giden Oğuzhan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord formasını giyecek. Yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 400 bin Euro'luk kaynak yaratacak

Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim" diye konuştu. (Sabah)