Oğuzhan Özyakup’un “Yeniden eski günlerime dönmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah birlikte şampiyonluk yaşayacağız” sözlerinin ardından yönetimle görüşen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Guilherme transferinin önüne set çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın onay vermemesiyle Guilherme transferini rafa kaldıran siyah-beyazlı yönetim, gözünü Oğuzhan Özyakup’a çevirdi. Yeni Malatyaspor’un kiralama önerisini kabul etmeyerek takımda kalmak isteyen tecrübeli futbolcudan, ekstra performans bekleyen idareciler, bu konuda Avcı’nın verdiği söze güveniyor.

Guilherme transferini, “Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic var. Ben Oğuzhan’ı kazanmayı tercih ederim” diyerek veto eden tecrübeli çalıştırıcı da, Oğuzhan’ın kendisiyle yaptığı konuşmaya inanıyor. Devre arasında yönetim tarafından kiralık gönderilmek istenen siyah-beyazlı futbolcunun, Avcı ile bir araya gelerek, “Hocam ben bir yere gitmek istemiyorum. Eğer performansım artacaksa o da burada olur. Başka bir şehre giderek bunu başaramam. İyi bir kamp dönemi geçirdim. Beşiktaş ile başarılara imza atmak istiyorum. Yeniden eski günlerime dönmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah birlikte şampiyonluk yaşayacağız” dediği ortaya çıktı.

Oğuzhan’ın istekli olması ve bu şekilde konuşmasının yanı sıra, hem kamp performansını hem de oyun sistemine uygun bir isim olması nedeniyle, Avcı, Guilherme yerine Oğuzhan’ı tercih etti. Teknik heyetin bu raporunu dikkate alan Beşiktaş Yönetimi’nin ise “Madem hoca böyle istiyor geriye yapacak bir şey kalmıyor. Hoca istemeden bu transferi yapsak ve oyuncu kenarda otursa bu kez kulübe zarar vermiş oluruz. Artık her kuruşun hesabını tutmak zorundayız” fikrinde birleşerek hocanın istediğini kabul ettikleri bildirildi. (Skorer)