Oğuzhan Özyakup yarışı sürüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Oğuzhan Özyakup’a, Konyaspor ve Kayserispor teklifte bulunmuştu. Tecrübeli ön libero için kiralama önerisinde bulunan 2 Süper Lig kulübü, Beşiktaş Kulübü’nün vereceği yanıtı bekliyor.

2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin göndermeye sıcak baktığı Oğuzhan’la ilgili olarak resmi kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ta kalacak mı? Loris Karius'ta son dakika gelişmesi