Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın evinde oynadığı son beş maçta da forma giyemedi. Son olarak 2-1 kaybedilen Sivasspor maçında Vodafone Park’ta sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçta takımın yediği ikinci golü yemesine sebep olan hatayı yaptığı için tribünlerden büyük tepki görmüştü.

Hatta teknik direktör Şenol Güneş, bu hata sonrası topu ayağına her aldığında yuhalanması sebebiyle Oğuzhan’ı oyundan çıkarmak zorunda kalmıştı. Yıldız oyuncu bu çıkıştan sonra bir daha Vodafone Park’a giremedi. Galatasaray, Trabzonspor, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Oğuzhan’ın sahaya çıktığı son dört karşılaşmanın deplasmanda olması dikkat çekiyor. (Türkiye Gazetesi)