Oğuzhan Özyakup teklif alamıyor

9 yıl Beşiktaş formasını giyen ve kaptanlığını da yapan Oğuzhan Özyakup, boşta olmasına karşın transfer piyasasında adı geçmiyor. Siyah beyazlı kulüple, 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazanan Özkayup, milli takıma kadar da yükselmişti. Ancak özellikle 2018-19 sezonundan itibaren büyük bir düşüşe geçen oyuncu bir daha eski günlerine dönemedi.

Zirveye Şenol Güneş ile çıktı

Şenol Güneş sonrası Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın ile de toparlanamayan Oğuzhan Özyakup, bu süreçte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçırdı. 2012-13 sezonunda Beşiktaş'a gelen Oğuzhan Özyakup, Slaven Biliç ile iyi bir dönem yaşadı. Ancak zirvesi Güneş'in ilk iki sezonunda gerçekleşti. Öyle ki bu dönemde lakabı Oz Büyücüsü'ne çıktı. Ancak Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi sahnesinde de görünmesine rağmen uluslarası bir transfer gerçekleştiremedi.

Sosyal medya hesaplarında değişiklik

Sahip olduğu potansiyeli tam olarak istikrarlı şekilde sahaya yansıtamayan Oğuzhan Özyakup, kontratının sona ermesinin ardından sosyal medya adreslerinin profil bölümünde değişikliğe gitti. Beşiktaş formalı profil fotoğraflarının yerine sivil görünümlü fotoğraf kullanan oyuncunun Instagram'daki son paylaşımlarıysa ABD'deki tatilinden oldu.

Hollanda'ya dönmesi bekleniyor

Beşiktaş ile zirve yaptığı dönemlerde Fenerbahçe 'ye gidebileceği yönünde haberler çıkan Oğuzhan Özyakup, bugün boşta olsa da büyük kulüplerden ilgi görmüyor. Her ne kadar adı Trabzonspor ve Galatasaray ile anılsa da bu konuda somut hiçbir gelişme yaşanmadı. Oğuzhan Özkayup'un büyük ihtimalle doğduğu Hollanda'ya dönüp orada futbola devam etmesi bekleniyor.

Oğuzhan'dan 35 gol 62 asist

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş formasıyla 309 maçta sahaya çıktı. Özyakup, toplam 35 gol atarken 62 de asiste imza koydu. Türkiye A Milli Takım formasını da 43 kez giyen Oğuzhan Özyakup, 1 gol attı. Bu gol de doğduğu ülke olan Hollanda'ya karşı atıldı. (Ajansspor)