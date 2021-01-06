Oğuzhan Özyakup şova başladı

Geçen sezon Beşiktaş'tan kopan ve Feyenoord takımına kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda farklı bir yapıya büründü. Sergen Yalçın ile adeta tekrar doğan Oğuzhan Özyakup, son dönemde formda...Son üç lig maçında iki gol atan bir asist yapan Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor maçında ilk golün hazırlayıcısı da oldu. Oğuzhan, bu sezon kupa maçında da bir asist attı