Oğuzhan Özyakup siftahı yaptı, Feyenoord rahat kazandı

Hollanda Eredivisie'nin 21. haftasında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi. Feijenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Feyenoord, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Kırmızı-beyazlıları galibiyeti getiren golleri 2. dakika milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 64. dakikada Jörgensen ve 80'inci dakikada Sinisterra kaydetti.

OĞUZHAN İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup ilk maçında karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yeni takımı ile çıktığı ilk müsabakada 2'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Özyakup takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Renato Tapia'ya bıraktı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 11. galibiyetini elde etti ve puanını 40'a yükseltti. Emmen ise 11. mağlubiyetini yaşadı ve 22 puanda kaldı.