Oğuzhan Özyakup ortada kaldı!

Beşiktaş’ın devre arası sürpriz şekilde Feyenoord’a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda’da tüm spor faaliyetlerinin 1 Eylül’e kadar durdurulmasıyla kariyerinde bir başka talihsizliği daha yaşamış oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın “gitme” demesine rağmen düzenli forma şansı bulabilmek ve yeni bir sayfa açmak için Hollanda’ya uçan yetenekli futbolcu, önce sakatlığa sonra koronavirüs engeline takıldı.

Milliyet'in haberine göre; Hollanda Ligi’nin tamamen iptal edilmesiyle büyük bir şok yaşayan Oğuzhan’ı arayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncusuna moral vererek sahip çıktı. Bu dakikadan sonra ne yapacağı konusunda çaresiz kalan milli oyuncu için yönetim, UEFA ve FIFA’dan gelecek açıklamalara göre hareket edecek.

Maaş indirimi de istenecek

Bu ligdeki kiralık oyuncuların maç oynamayacak olmalarının yanı sıra takım antrenmanlarına da katılamamaları hem futbolcuyu hem de bonservisi elinde tutan kulübü zor durumda bırakacak. Oğuzhan için Feyenoord Yönetimi ile temasa geçecek olan siyah-beyazlılar, en iyi ihtimalle bu futbolcuyu İstanbul’daki takım antrenmanlarına dahil etmeye çalışacak. Bu konudaki yasal süreci yakından takip edecek olan Beşiktaş Yönetimi, ayrıca Oğuzhan ile maaş indirimi konusunda da görüşmeler yapacak.

Advocaat’ın özel hamlesi

Oğuzhan Özyakup devre arasında Fenerbahçe’yi çalıştırdığı günlerden kendisini tanıyan teknik direktör Dick Advocaat’ın özel transfer hamlesi olarak Feyenoord’a gitti. Hollanda’da umduğunu bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı takımda 2’si lig, 2’si kupa olmak üzere 4 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Bu arada kariyeri düşüşe geçen Oğuzhan’ın bonservis bedeli son yıllarda 1.7 milyon euroya kadar geriledi. Milli oyuncunun değeri 1 Haziran 2016’da 14 milyon euroya kadar yükselmişti.

Yalçın’ın gözdesi

Hollanda’ya gitmemesi için Oğuzhan Özyakup’la özel bir görüşme yapan ancak bu girişiminde başarılı olamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yetenekli oyuncunun önümüzdeki sezonun kadrosunda mutlaka yer almasını istiyor. Çift yönlü orta saha sıkıntısı yaşayan ve Atiba’yı mecburiyetten 8 numara oynatan Yalçın’ın, Oğuzhan’dan yararlanmak istediği belirtildi. Milli futbolcunun da Sergen Yalçın ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.