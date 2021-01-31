Türkiye'de spor çok önemli bir yer bulur. Farklı spor branşlarının yanı sıra özellikle de futbol alanında önemli başarılar elde edilmiştir. Türkiye'de başarılı hocalar tarafından yetiştirilen sporcular dünya çapında kabul gören önemli kulüplerde oynayabiliyorlar. Futbol yaşamlarını 40'lı yaşlara kadar sürdüren futbolcular sonrasında ise spor yorumcusu ve ya teknik direktör olarak da görev alabiliyorlar. Oğuzhan Özyakup ise ismi sıklıkla duyulan başarılı ve sevilen bir futbolcudur.

Oğuzhan Özyakup nereli?

Türk futbol tarihinin başarılı futbolcularından olan Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 yılında Hollanda'nın Zaandam şehrinde dünyaya gelmiştir. Oğuzhan Özyakup'un lakabı ise "Ozzy" olarak bilinmektedir. Başarılı sporcu Özyakup orta saha mevkiinde görev alır. Hollanda doğumlu olan başarılı futbolcu Oğuzhan Özyakup aile tarafından aslen Trabzonludur.

Oğuzhan Özyakup kaç yaşında?

Günümüzün genç futbolcuları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Hollanda'nın Zaandam ilinde doğan Oğuzhan Özyakup 28 yaşındadır. Başarılı genç futbolcu Oğuzhan Özyakup Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Türkiye A Milli Takımında forma giyiyor. Tecrübeli futbolcunun boyu ise 1,80 m olarak bilinmektedir. Genç sporcu futbolda ofansif orta sahada görev alır.

Oğuzhan Özyakup hangi takımlarda oynadı?

Hollanda doğumlu olan futbolcu Oğuzhan Özyakup futbola Zaandam Türk Spor takımı ile başladı. Genç futbolcu 2002 yılı itibari ile AZ altyapısına geçti. Oğuzhan Özyakup burada da B1 ve A1 seviyelerinde forma giyebildi Oğuzhan Özyakup 2008- 2009 sezonunda ise Arsenal altyapısında forma giydi. Bu sezonda takımı FA Youth Cup şampiyonu oldu. Genç futbolcu 2011- 2012 yılında kulübüyle anlaşma imzaladı. Özyakup 2011- 2012 sezonunda Manchester United deplasmanında Premier League kadrosuna alınsa da maçta forma şansı yakalayamadı. Oğuzhan Özyakup 2012- 2013 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu ve A Milli Futbol Takımında forma giydi.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup 8 Haziran 2012 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ise Özyakup transferi için Arsenal'e 500,000 Euro sözleşme fesih bedeli ödendi. Futbolcunun kendisine de 400,000 Euro garanti ücret ile 7,500 Euro maç başı ücret ödendi. Bunun yanı sıra Özyakup'a ilk sezon için de 100,000 Euro imza parası ödendi. Oğuzhan Özyakup 2012 yılından beri Beşiktaş formasını giymektedir.

Oğuzhan Özyakup Milli Takım kariyeri

2019- 2020 sezonu itibari ile devre arasında Hollanda'nın Eredivise Ligi ekiplerinden olan Feyeenord'a geçici olarak transfer olan Oğuzhan Özyakup Hollanda ve Türkiye milli takımlarında da oynadı. Başarılı futbolcu Hollanda'nın 17 yaş altı ve 19 yaş altı milli takımlarında yer aldı. Bunun yanı sıra Oğuzhan Özyakup A Milli Takım tercihini de Türkiye'den ana kullandı. Oğuzhan Özyakup 2012 yılında A Milli takım formasını giyerek önemli maçlara çıktı.

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş kariyeri

2012- 2013 yılında Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup takım arkadaşları tarafından "Ozzy" lakabını aldı. Bu sezon boyunda 30 kez kadroya giren Özyakup 18 defa ilk on birde başladı. 10 kez oyuna sonradan giren genç futbolcu Türkiye kupasında da 2 maça çıkarak 1 asist yaptı.

Oğuzhan Özyakup 2013- 2014 sezonunda orta sahada Fernandes ile görev aldı.Oğuzhan Özyakup 2014- 2015 yılında da Beşiktaş ile sözleşmesini yeniledi. Bu dönemde ise 1.4 milyon Euro aldı. 2015- 2016 sezonunda Beşiktaş'ta yer alan Oğuzhan Özyakup takımdaki en başarılı performanslarından birini bu dönemde gösterdi. Oğuzhan Özyakup'un Bursapor- Beşiktaş maçının 89. dakikasında attığı gol ise yılın en iyi golü seçildi.