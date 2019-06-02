Siyah beyazlılar, yeni sezondaki bütçesini 70 milyondan 45 milyon euroya düşürecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Türk lirası üzerinden sözleşme yapan Beşiktaş, yerli oyuncularla da yine Türk lirası üzerinden anlaşma sağlayacak.

Siyah beyazlılarda ayrılıklar da devam edecek. Sözleşmeleri biten Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve kiralık statüsünde olan Kagawa ile vedalaşılmasının ardından çok fazla forma şansı bulamayan ve yüksek maliyeti bulunan oyuncularla da yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş'ın 10 numarası 'a ise İtalya'dan talip var. A milli takımın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu için Seria A ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı ise yerli isimler üzerinden devam ediyor. Bursasporlu Umut Meraş ile Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Taylan Antalyalı için temaslarda bulunan siyah beyazlıların iki oyuncuya da yakın olduğu öğrenilirken, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir için de imza aşamasına geldiği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş, yeni teknik direktör Abdullah Avcı için 10 Haziran'da imza töreni gerçekleştirecek. (Bein Sports)