Oğuzhan Özyakup: Her şey yolunda

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da mutlu olduğunu açıkladı.

19 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Özyakup: Her şey yolunda

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu futbolla büyük eleştiri toplayan Oğuzhan Özyakup, ara transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord’a kiralık olarak gitmişti. Türkiye’den ayrılmasının ardından yaptığı her açıklamada yeni macerası ve hayatından ne kadar mutlu olduğunu anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, dün yine konuştu. Hollanda basınına açıklama yapan Oğuzhan, “Benim de hedeflerim vardı. Feyenoord’a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda’dayım. Her şey yolunda” dedi.

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