Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard kazandı

Hollanda Ligi'nde üst üste 5 maçını kaybeden ve ardından 1 beraberlik alan Fortuna Sittard, çıkışa geçti. Fortuna, evinde Volendam'ı Embalo ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 2-0 yenerek, üst üste ligde ikinci zaferini elde etti.

Fortuna'da Burak Yılmaz 90, 3. lig maçında 2. kez fileleri sallayan Oğuzhan 81 dakika sahada kaldı.

Orkun Kökçü'lü Feyenoord

Orkun Kökçü'lü Feyenoord, Maduro ile öne geçtiği maçta ev sahibi NEC Nijmegen'in Marquez'le attığı gole engel olamayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.