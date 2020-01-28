Oğuzhan Özyakup bugün ayrılıyor

Beşiktaş'ta Feyenoord'a kiralık olarak gitmesi beklenen Oğuzhan Özyakup, Siyah Beyazlı takımın bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Gerçek sonradan ortaya çıktı

Milli futbolcu için hasta olduğu bilgisi verilse de gerçek sonradan ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun tesislerde Feyenoord yetkilileriyle transferi için masaya oturacağı öğrenildi. Oğuzhan Özyakup'un bu görüşmelerin ardından bugün Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

Oğuzhan'ın Beşiktaş karnesi

Bu sezon Beşiktaş formasıyla lig, kupa ve Avrupa olmak üzere 20 maça çıkan deneyimli orta saha 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ta 2012/2013 sezonundan bu yana 268 maça çıkan deneyimli futbolcu 32 gol atıp, 57 asist yaptı. Oğuzhan ayrıca A Milli Takım'la da 43 maç çıkarken 1 gollük katkıda bulundu.

Süleyman Hatısaru/Fanatik