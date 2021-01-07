Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, dün akşamki Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Dün akşam öncesinde son olarak 6 Kasım’daki Gaziantep karşılaşmasında ilk 11’de görev yapan Oğuzhan, eline geçen fırsatı çok iyi şekilde değerlendirmeyi başardı. Dün akşamki mücadelede bir gol ve 1 asistle oynayan Oğuzhan Özyakup, farklı zafere önemli bir katkı sağladı. Oğuzhan, bu performansıyla bu sezon son 3 lig maçında 2 gol ve 2 asiste ulaşmış oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, “Hasic’in golü benimkinden daha güzeldi diye düşünüyorum. Takımın performansı artınca bireysel performanslar da artıyor. Bu maç bizim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

‘Umarım Hatay maçıyla sürdürürüz’

Oğuzhan, sözlerinin devamında, “Beşiktaş’ta çok güzel bir ortam var. En son şampiyonluk senesinde böyle bir ortamda bulundum. Yaşlar eşit, gençler büyüklere saygı duyuyor, büyükler gençlerle uyuşmaya çalışıyor. Bu ortam olunca herkesi otomatikman pozitif etkiliyor. Elimizden geleni yapıyoruz biz, inşallah bunu da devam ettiririz. Daha yarısına bile gelmedik ama güzel bir seri yakaladık, umarım Hatay maçıyla bunu sürdürürüz” ifadelerini kullandı.