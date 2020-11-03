Oğuzhan Özyakup: ‘Beşiktaşım’ı çok özlemişim’

Yeni Malatyaspor karşısında ortaya koyduğu etkili futbolla eski parlak günlerinden kesitler sunan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş Dergisi’nin kasım sayısına açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Özyakup: ‘Beşiktaşım’ı çok özlemişim’

Geçen sezonun devre arasında Feyenoord’a kiralanan ve yeni dönemin başında takıma geri dönen 28 yaşındaki futbolcu, “Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir süreçti, bir hava değişikliği oldu benim için. Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaşım’ı çok özlemişim” diye konuştu. Oğuzhan, bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak, “Biz, ilk dört haftayı biraz zor geçirdik ama takım olarak çok şeyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da şampiyonluk” dedi.

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