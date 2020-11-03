Oğuzhan Özyakup: ‘Beşiktaşım’ı çok özlemişim’

Geçen sezonun devre arasında Feyenoord’a kiralanan ve yeni dönemin başında takıma geri dönen 28 yaşındaki futbolcu, “Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir süreçti, bir hava değişikliği oldu benim için. Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaşım’ı çok özlemişim” diye konuştu. Oğuzhan, bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak, “Biz, ilk dört haftayı biraz zor geçirdik ama takım olarak çok şeyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da şampiyonluk” dedi.