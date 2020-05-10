Siyah-Beyazlı formayla son yıllarda ortaya koyduğu başarısız performans sebebiyle büyük eleştiri alan Oğuzhan Özyakup, ara transfer döneminde Hollanda Ligi ekibi Feyenoord’a kiralanmıştı. Bu takıma katılmasının ardından her fırsatta yaptığı açıklamada yeni yaşantısından memnun olduğunu söyleyen Özyakup’un, koronavirüs sebebiyle yeni macerası kısa sürebilir... Feyenoord’un, Oğuzhan’la yola devam etme konusunda net karar vermediği, Beşiktaş Yönetimi’nin de geri dönmesi halinde 2.5 milyon Euro’luk maaşını en az yüzde 50 indirmesini beklediği öğrenildi.