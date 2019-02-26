Bu sezon form olarak büyük düşüş yaşayan ve Dorukhan, Kagawa, Ljajic gibi oyuncuların arkasında kalan Oğuzhan Özyakup, dün akşam hocası tarafından derbide hiç düşünülmedi. Caner Erkin, Quaresma ve Mustafa Pektemek değişiklikleri yapan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, yıldız futbolcuyu ısındırmaya bile göndermezken, yaşanan olumsuz süreçten moralinin bir hayli bozuk olduğu dikkatlerden kaçmayan Oğuzhan’ın yine büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görüldü.

“BAŞKAN FİKRET ORMAN OĞUZHAN’I ÇOK SEVİYOR”

Beşiktaş’ı kafasında bitirdiği yorumları yapılan ve hakkında ‘Fenerbahçe’ye gidecek’ iddiaları ortaya atılan Oğuzhan Özyakup’un menajerlik danışmanı SEG’den özel açıklamalar geldi. Oyuncunun en kısa zamanda toparlanacağını söyleyen FIFA Menajeri, milli futbolcu hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına ise ‘Asla böyle bir şey olamaz’ derken, Başkan Fikret Orman’ın göndermemesi durumunda Oğuzhan’ın 2022’ye kadar Beşiktaş forması giyeceği belirtildi.

Isımat Mirrin transferine de değinen SEG’e bağlı menajer ‘Beşiktaş 350 bin euro’ya çok iyi bir stoper aldı, büyük iş başardı’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: Akşam