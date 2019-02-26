Oğuzhan kulübeye döndü

Beşiktaş'ta son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlan Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe derbisine de yedek kulübesinde başladı.

26 Şubat 2019, Salı 06:27
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Oğuzhan kulübeye döndü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Antalya ve Bursaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma, derbi mücadelesine yedek başladı ve sonradan oyuna dahil oldu. Beşiktaş’ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı. Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu.

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