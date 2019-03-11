Oğuzhan ile 8 dakika

Dorukhan cezalı olduğu için yoktu, Medel de Mirin’in sakatlığında stopere geçmişti. Şenol Güneş ise Oğuzhan’ı düşünmedi, Atiba’nın yanında Necip’e formayı verdi. Tecrübeli hoca, Oğuzhan’ı ancak 87. dakikada sahaya sürdü. 27 yaşındaki futbolcu uzatmalarla birlikte 8 dakika oyunda kaldı.

Fırtına’dan uzaklaştı, Aslan’a yaklaştı

Beşiktaş için dün alınacak 3 puan hem koltuğunu sağlama almak, hem de gelecek haftalar öncesi 2. sıradaki Galatasaray’ı yakalayabilmek adına çok önemliydi. Kartal, Konyaspor engelini kayıpsız aştı ve takipçisi Trabzonspor ile olan puan farkını yeniden 4’e çıkarttı. Kara Kartal, maç fazlasıyla Galatasaray’la olan farkı da 2’ye indirdi. Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta Göztepe’yi de devirip, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

‘I love you Guti’ tezahüratları

Beşiktaş’ta tribünlerin gündemindeki isim Guti’ydi... Şenol Güneş’in ayrılması halinde sezon sonuna kadarki süreç için teknik direktörlük koltuğunun 1 numaralı adayı olarak gösterilen İspanyol antrenör için taraftarlar sık sık tezahürat yaptı. Hem maç öncesinde hem de skor 2-2 iken tribünler ‘I love you Guti’ diye bağırdı.