Oğuzhan Abdullah Avcı ile görüştü

Oğuzhan Özyakup yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Geride kalan iki sezonda beklentilerin çok uzağında kalan ve performansıyla siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız oyuncu, üzerindeki kötü imajı silmekte kararlı. Beşiktaş’taki sekizinci sezonuna hazırlanan 26 yaşındaki oyuncu, takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Avcı’nın sisteminde eski günlerine döneceğine inanan Oğuzhan, “Takım için savaşmaya hazırım. Benden neler beklediğinizi biliyorum. Çok zor bir dönemden geçtim. Bir daha o günleri yaşamak istemediğim için bütün gücümle mücadele edeceğim. Beni negatif olarak etkileyen bütün şeyleri hayatımdan çıkardım. Ne görev verirseniz elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım” sözleriyle hocasını etkiledi.

Motivasyonu katlandı

“Gelecek sezon çok farklı bir Oğuzhan izlettireceğim” diyerek hırsını ve isteğini ortaya koyan yıldız oyuncunun bu sözlerine Abdullah Avcı oldukça sevindi. “Seni eski günlerine döndürmek içim planım vardı ama öncelikle buna istekli olman gerekiyordu. Bu sözleri duyduğum için çok rahatladım. Bu takımın yıldızı sen olacaksın” diyen tecrübeli çalıştırıcı, hırslı olan oyuncusunun motivasyonunu da katlamış oldu. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş’la anlaşmadan önce de Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede Oğuzhan Özyakup’un gönderilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Orman, Avcı göreve getirildikten sonra düzenlenen imza töreninde de Oğuzhan için parantez açmış ve “Eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan’ı Beşiktaş ve Türk futboluna kazandıracağız” demişti. (Türkiye Gazetesi)